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TRT Haber 22.12.2023 20:07

AK Parti ve MHP heyetleri 13. kez bir araya geldi

AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşme trafiği sürerken, gözler 2023'ün son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın İstanbul'da 3 ilin temayül yoklamasını yapacak.

AK Parti ve MHP heyetleri 13. kez bir araya geldi

AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13'üncü kez bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin kararlarda sona gelindi.

AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşme trafiği sürerken, gözler iki liderin bir araya geleceği 2023'ün son haftasında. Bu kapsamda AK Parti, temayül yoklamalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İstanbul'da olacak

Bugüne kadar İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 il için temayül toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

Öte yandan AK Parti'nin yerel seçim kampanyası hazırlıklarında da sona yaklaşılıyor. Aday belirleme çalışmalarının ardından miting maratonu başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında sahaya inecek. 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve miting düzenleyecek.

Adaylar için gözler gelecek haftada

Peki, belediye başkan adayları ne zaman kamuoyuna duyurulacak? Bunun için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak.

O toplantıda Erdoğan'ın, bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Aday tanıtım toplantısının ise 15 Ocak’ta yapılması bekleniyor. 15 Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı tarih. Seçim beyannamesinin de aynı gün kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

AK Parti, seçim kampanyasını 'İstanbul' üzerine inşa edecek. Kentsel dönüşüm de bu kampanyanın ana eksenini oluşturacak.

Partinin seçim sloganlarının ise “Yeniden İstanbul”, “Gerçek belediyecilik” ve “Sen ben yok, biz var” olması bekleniyor. 

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