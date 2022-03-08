CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, kadın-erkek ayrımının olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'de yaşamak istediklerini ifade ederek başladı.

Türkiye'nin mutlaka kucaklaşacağını ve helalleşeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye mutlaka demokrasi gelecek ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, partililerce ayakta alkışlandı.

Atama bekleyen öğretmenlere değinen Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin atamalarının süratle gerçekleşmesini arzuladıklarını belirtti. Öğretmenle öğrencinin kucaklaşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın, az kaldı; yalnızca atama bekleyen öğretmenler değil, engelli öğretmenler değil, atama bekleyen ziraat teknisyeni de ziraat mühendisi de herkes görevinin başına, boş kadro bırakılmayacak. Herkesin atamaları adaleti içinde gerçekleşecek." diye konuştu.

CHP milletvekillerinin, 2-3 Mart'ta Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a gittiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erzurum'da bir manavın, 2 bin lira gelen elektrik faturasının, bu ay 7 bin 500 lira geldiğinden yakındığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Esnaf arkadaşımıza diyoruz hiç meraklanma çünkü geliyor gelmekte olan." dedi.

"Oyunuzun rengini değiştireceksiniz"

Bayburt'tan bir esnafın, "Satış yapabileceğimiz avizeleri yakmamız, sergilememiz gerekiyor ama maalesef yakamıyoruz. Tasarruf yapmamıza rağmen elektrik faturamız yüzde 50 arttı" sözlerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Doğrusunu isterseniz bunu hiç düşünmemiştim. Avizeci avizelerini yakar ki vatandaş ilgi duysun, gelsin, beğendiği avizeyi satın alsın. Bayburtlu kardeşlerim, sizden milletvekili istiyorum. Bayburt'un büyümesini, gelişmesini, gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız ve Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Açık ve net söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisine, halkın partisine, Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'den bir kasabın, "İlk kez bu yıl, 'Yarım tavuk alabilir miyim?' diyen müşterilerim var." dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, yalnızca Gümüşhane'de değil Türkiye'nin her yerinde benzer tabloyu görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Erzincan'dan bir terzinin, "Akşam oldu, siftah yapamadım. 45 yıllık esnafım böyle bir yıl görmedim. İş yok, satış yok ama sizlerden umudum var" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Umudunu kaybetme, bunların tamamını düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

"Verilen sözlerin tutulması lazım"

Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal iktidar, halkın oyuyla gelip iktidar olursa verdiği sözleri tutması lazım. En temel sorun verilen sözün tutulmaması. Bu, vatandaşla siyasetçi arasındaki güveni temelden sarsar. Hele hele bu sözü en tepedeki insan söylemişse sözünün arkasında durması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2022'de muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Halen ses yok. Niye yok, niye sözünü tutmuyor? Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum, saraya davetlisiniz, gideceksiniz, gidin oraya ama size söz verilirse 'Bize asgari ücret maaşı sözü vermiştiniz, bugüne kadar gerçekleşmedi. Bir yerde bir aksama mı var yoksa unuttunuz mu?' diye sorun, bakalım ne diyecekler." dedi.

Anadolu'nun içinin boşaldığını, yatırımın büyük ölçüde Batı'ya kaydığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Eskiden 'Anadolu kaplanları' vardı. Eskiden Van diye güzel, görkemli bir ilimiz vardı, halen var. Van denizinin kenarında bütün ihtişamıyla tarihiyle coğrafyasıyla duruyor. Ama maalesef biraz boynu bükük. Çünkü sınır ticaretine ciddi kısıtlamalar gelmiş vaziyette. Yalnızca Van için değil sınırdaki bütün illerimizin diğer ülkelerle sınır ticareti yapmasını, zenginleşmelerini isteriz. Kilis bunun tipik örneği. Bütün Vanlı kardeşlerime sesleniyorum, hiç meraklanmayın. Van'ın tarihini de coğrafyasını da turizm alanında yükselteceğiz. Bunun alt yapısını yapmaya, Van'ı gerçek anlamda büyütmeye söz veriyorum."

"Sizi kandıran siyasetçiye izin vermeyeceksiniz"

Daha önce sağlık personeline yönelik bir düzenlemeyle pratisyen doktorlara 2500, uzman doktorlara 5 bin lira zam öngörüldüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, söz konusu kanun teklifinin, sağlıkçılarla ilgili maddeleri tümüyle çıkarılarak yasalaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Sağlıkçılarla ilgili verdikleri sözü tutmadılar. Bütün sağlıkçı kardeşlerime söylüyorum, bir politikacı verdiği sözü tutmazsa o politikacının mensup olduğu partiye oy vermeyeceksiniz. Bu kadar açık ve net. 'Bizi kandırsın, biz kandırılmaya alıştık.' diyorsanız devam edin. O zaman, 'Demokrasi yok, özgürlük yok, geçinemiyorum.' diye dert yanmayacaksınız. Kendi geleceğinizi kendi iradenizle belirleyeceksiniz. Size yalan söyleyen, sizi kandıran siyasetçiye izin vermeyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

"AK Parti'nin zeytin ağaçlarına karşı bir alerjisi var"

Kemal Kılıçdaroğlu, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik değişikliğine de değinerek, şöyle konuştu:

"Zeytinle ilgili 1939'da çıkan bir kanunumuz var fakat AK Parti iktidar olunca bu zeytin ağaçlarına karşı bir alerjisi var. İlk kanun, 2009'da geldi. Görüşüldü fakat sonra Meclisten tepkiler geldi. AK Parti milletvekilleri de bölgelerine gidemediler, dolayısıyla bunu geri çektiler. Aradan bir süre geçti, bu sefer 2010'da aynı kanun teklifi bir daha geldi. O da Mecliste tartışıldı, zeytinin, zeytinyağının ne kadar değerli olduğu anlatıldı. O da geçmedi.

Sonra 2014, 2017, 2019'da bir daha geldi. En son 5 Ekim 2020'de bir daha geldi ve her seferinde TBMM'de görüşülürken vicdan sahibi AK Parti'li milletvekillerinin de itirazı üzerine Genel Kurulda görüşülmeden bunların tamamı geri çekildi. Rant tatlı, rantiye de çok güçlü. En büyük gücünü sarayda gösteriyor ve tuttular, kanunla yapamadıklarını bir yönetmelikle yaptılar ve ranta açtılar. Bunun üzerine bütün sivil toplum örgütleri davalar açtı. Bizler de dikkatle değerlendiriyoruz."

Nükleer Düzenleme Kurumu Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Şu anda nükleer kelimesinin n'sini dahi bilmeyen bir kişiyi Nükleer Düzenleme Kurumuna atamak mümkün. Eğitim düzeyi ne olursa olsun hiç önemli değil, istediği kişiyi istediği yere Erdoğan atayabilecek. Devlette adalet, liyakat bunların tamamı unutulmuş vaziyette. Anayasa Mahkemesinin kararı dolayısıyla bu düzenleme geldi, iptal kararı vermişti. Şimdi bunun için de yine Kaboğlu Hoca'mıza görev düşüyor. Anayasa Mahkemesine itiraz dilekçemizi hazırlayacağız." dedi.

"Dünya böyle bir vahşeti kabul etmiyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu belirterek, Anayasa'nın kadınlara verdiği hakları ellerinden almaya çalışanlar olduğunu savundu.

Ukraynalı kadınlara değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Televizyonlardan görüyorsunuz, gazetelerde, dergilerde, sosyal medya hesaplarında görüyorsunuz. Kucaklarında küçük çocukları bazen ellerini tutarak bazen çocukları babayla veya diğer yakınlarıyla ağlayarak vedalaşırken görüyorsunuz. Bu dramı dünya, insanlık hak etmiyor. Bu dramın sonlandırılması, tarafların bir araya gelip uzlaşmaları lazım. Ölen insanlar, ölen kadınlar, ölen çocuklar... Silahla, bombayla acımasız şekilde öldürülüyorlar. 21'inci yüzyılın dünyası böyle bir vahşeti kabul etmiyor, etmiyoruz. Kadınlar, hayatın kahrını çekiyorlar, pek çok sıkıntıya giriyorlar ama dirençle hayata sarılmasını, zorlukları aşmasını da biliyorlar. Kadına şiddeti önlemeye yönelik tedbirler geldiğinde her türlü desteği vereceğiz. Bu konuda herhangi bir endişemiz yok."