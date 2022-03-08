Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeffry Flake'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
Akar görüşmede Büyükelçi Flake'e yeni görevinde başarılar diledi.
Etiketler: Hulusi Akar ABD
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