CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesine katıldığı esnada saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası parti genel merkezine gelen Kılıçdaroğlu, otobüs üzerinden halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da konuşuyor.https://t.co/lS93wt9LKV pic.twitter.com/3dDcXMwriS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Nisan 2019

Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan saldırının Türkiye'nin birliğine yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Saldıranların şehide de saygısı yoktur, namaza da saygısı yoktur, inanca da saygısı yoktur. Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır. Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak, bir milim geri adım atmayacağım.

Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım, aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Hakkı, hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse hakkı, hukuku sonuna kadar savunacağım. Şehide saygısızlık yapıldı, şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı doğru dürüst. Beni üzen budur."

Kaynak: TRT Haber

