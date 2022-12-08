İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.

ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçardoğlu, altılı masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.

28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık'ta Almanya'ya yapacağı bildirildi.

Yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşecek

Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.