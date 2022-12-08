Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca, Suriye sınırında Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu yakalandı.