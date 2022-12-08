Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş 9 FETÖ mensubu yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Ayrıca, Suriye sınırında Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu yakalandı.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği
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