Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
[Reuters (Arşiv)]
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 12.46'da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 597.56 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-08
Saat:12:46:03 TSİ
Enlem:33.856 N
Boylam:21.864 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XVFcGM5gqL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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