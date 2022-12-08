Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.
Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen’i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Kaikkonen’in Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Akar ve Kaikkonen’in baş başa görüşmesi başladı.
Görüşmenin ardından Bakanlar Akar ve Kaikkonen’in heyetlerarası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklamasında bulunması bekleniyor.
Etiketler: Finlandiya Hulusi Akar
Son Haberler
- 13:33
- 13:28
- 13:25
- 13:14
- 13:11
Sıradaki Haber
FETÖ'nün darbe girişimi davasında 138 asker hakkında karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz