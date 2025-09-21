CHP 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başladı

CHP Genel Başkanı Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gitti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu.

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.