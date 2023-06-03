Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.06.2023 23:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu
[Fotograf: AA]

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilen Özhaseki, 1957'de Kayseri'de doğdu.

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini yarıda bırakan ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Özhaseki, mezuniyetinin ardından dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi amaçlayan vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

27 Mart 1994'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı olan Özhaseki, 23 Haziran 1998'de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde bu görevini sürdürdü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2004-2011 yıllarında başkanlığını yapan Özhaseki, 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yeni Kabine üyelerinden teşekkür paylaşımları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
00:09
Antalya'da sağanak sele dönüştü: Çardaklar yıkıldı, araçlar sürüklendi
23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS merkezi sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
23:48
Yeni Kabine üyelerinden teşekkür paylaşımları
23:23
Sağlık Bakanı Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy görevlerine devam edecek
00:08
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
İşte 'Göreve Başlama Töreni'nden dikkat çeken kareler
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ