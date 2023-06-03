Yeni Kabine üyelerinden teşekkür paylaşımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, demokrasisinin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamladığını belirterek, Türkiye tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yeni üyeleri ise yeni görevleri için sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya, teşekkür paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanı olarak atanan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, millete hizmet yolunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine'mizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'nde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine devam edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."