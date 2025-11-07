Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturuma katıldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın Belém kentinde düzenlenen Enerji Dönüşümü Oturumu’nda Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzının ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulayan Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

Yılmaz, hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirterek, "Sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel iş birliklerini önemsiyor, ortak sorumluluğumuzu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.