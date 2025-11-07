Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
Gündem
AA 07.11.2025 17:22

MİT, istihbarat uzmanı istihdam edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbarat uzmanı olmak isteyenler için bir video hazırladı. Videoda adaylardan sahada görev sırasında nasıl davranmaları gerektiğine dair bilgiler yer aldı. İstihbarat uzmanının ön yargılara kapılmadan, her ihtimali tek tek değerlendirmesinin önemine vurgu yapıldı.

MİT, istihbarat uzmanı istihdam edecek

MİT'in internet sitesinde yayımlanan kariyer videosunda, adaya, hedefini iyi araştırması ve tanıması gerektiği, ayrıntılara dikkat ederek her şeye fazlaca odaklanması tavsiyesinde bulunuluyor.

Bir istihbarat uzmanının öğrendiği bilgileri daima birden çok kaynağa teyit ettirmesi gerektiğine vurgu yapılan videoda, ön yargılara kapılmadan, her ihtimalin tek tek değerlendirilmesinin önemine dikkati çekiliyor.

İstihbarat uzmanının zamanla yarıştığı ve kontrolü daima elinde tutması gerektiği belirtilen videoda, olaylara karşı alternatif planlarının hazır olması gerektiği vurgulanıyor.

Videoda, sadece bilgiye ulaşmak değil, onun doğru analiz edilmesi ve doğru zamanda kullanılmasının da önemli olduğu ifade ediliyor.

İstihbarat uzmanı olabilmenin şartları

MİT'te istihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyenler, "https://mit.gov.tr/istihbarat-uzmani.html" internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Bu sayfada istihbarat uzmanı adaylarında aranan temel şartlar da yer alıyor.

Buna göre, istihbarat uzmanı adaylarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olması ve belirtilen yabancı dil sınavı gerekliliklerinden birine sahip olması gerekiyor.

Adaylarda aranan diğer niteliklere de yine bu sayfadan ulaşılabiliyor.

