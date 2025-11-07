Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.11.2025 16:22

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e, 'görevi kötüye kullanma' davası

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 3 sanık, kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'e, 'görevi kötüye kullanma' davası
[Depo Photos]

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca, Günel, Kuşadası Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ile eski Kuşadası Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında hazırlanan iddianame Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kuşadası İmar Müdürlüğünün, ilçede bir işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarına ait imar planlarının bulunmadığı, bu alanların herhangi bir izin alınmadan yapıldığına ilişkin yazı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Okullarda ilk ara tatil başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
17:25
Bakanlığın "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başladı
17:27
MİT, istihbarat uzmanı istihdam edecek
17:28
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
17:13
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
17:10
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji laboratuvarında araştırılıyor
Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinin sırrı antropoloji laboratuvarında araştırılıyor
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ