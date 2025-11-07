Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.11.2025 16:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Zafer Günü kutlamalarına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Zafer Günü kutlamalarına katılacak

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini aktardı.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir." dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Burhanettin Duran
