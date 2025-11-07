Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İkili yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini vurguladı.