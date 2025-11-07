Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.11.2025 12:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İkili yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini vurguladı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Libya İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Organ bekleyen ve nakil olan hastalara randevu önceliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
13:39
Merkez Bankası dijital para sürecini hızlandırıyor
13:21
Türkiye organ naklinde örnek ülkeler arasında
13:35
11 Kasım'da 81 ilde 550 milyona yakın fidan toprakla bulaşacak
13:05
Elektronik sınav sistemi yaygınlaşıyor
13:38
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor
Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor
FOTO FOKUS
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ