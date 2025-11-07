Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.11.2025 12:41

Organ bekleyen ve nakil olan hastalara randevu önceliği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı çağrısında bulunarak "Organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık." dedi.

Organ bekleyen ve nakil olan hastalara randevu önceliği

Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, burada sağlık hizmetlerini ve yatırımlarını değerlendireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın sağlık hizmetlerinde son 20 yılda çok büyük gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, "Yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Emirdağ Hastanemizi inşallah 2026'nın başında milletimizin hizmetine açacağız. Bolvadin Hastanemizin inşaatında bir yavaşlama olmuştu, ona da hızlı şekilde başlayıp, 2026 sonuna veya 2027'nin başında insanların hizmetine sunmuş olacağız. Ağız diş sağlığı merkezimizi de inşallah çok kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz"

Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alındığını anımsatarak "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü insanlar diyetisyene, psikoloğa, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralarda da faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak görüyoruz. Buralara da artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, akciğer kanserinde dünyada ilk üçte

Bu ayın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk üçte olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olması, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil tırlarımız, araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve burayı gören insanlarımızın da özellikle sigara bırakan vatandaşlarımızın da bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz."

"Nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz"

Memişoğlu, iki gün önce organlarını bağışladığını belirterek şöyle devam etti:

"Zaten 1997'de askerdeyken bağışlamıştım. Elektronik sistemde artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonundan sonra dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne nakil konusunda da 149 merkeziyle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Yani canlının, karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğin birini alıyoruz. İnsanlarımız lütfen organlarını bağışlasınlar. Bu esasın büyük bir iyilik gerekçesi, büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. İnsanlarımızdan organlarını bağışlamasını özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz organ bağışlayan insanlarımızın 1. derece yakınlarını acil haricinde eğer organ ihtiyacı varsa önceliğe aldık. Aynı zamanda organ bekleyen veya nakil olan insanlarımızı da randevu sistemimizi önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız."

ETİKETLER
Akciğer Kemal Memişoğlu Organ Bağışı Organ Nakli Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
AK Parti'den 23. yıl kampanyası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
12:53
Endonezya'da camide patlama: 54 yaralı
12:49
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
12:43
AK Parti'den 23. yıl kampanyası
12:00
KDK'dan mükerrer DASK poliçeleriyle ilgili tavsiye kararı
Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor
Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor
FOTO FOKUS
TRT World 10 yaşında
TRT World 10 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ