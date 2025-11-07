Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildiğini açıkladı.

Türkiye, Özbekistan’da devam eden UNESCO 43. Genel Konferansı kapsamında yapılan seçimlerde 2025-2029 dönemi için Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinde de bu görevde yer alan Türkiye, böylece üçüncü kez üst üste Yürütme Kurulu’nda görev alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine, Yürütme Kurulundaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Yürütme Kurulu üyeliği çerçevesinde Teşkilatın karar alma sürecinde aktif rol oynamaya ve UNESCO'nun hedef, misyon ve ideallerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO'nun en üst icra organı olurken, UNESCO, insanlığın ortak değerlerinin korunması ile eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarında sağlanan ilerlemelerle barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor.