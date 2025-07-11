Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Milli değerleri, birliği ve ülkenin medeniyet birikimini esas alan bu sürecin, milletin nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin tamamlanmasıyla ekonomik canlanma ve sosyal kalkınma hızlanacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulması öngörülen Komisyonda, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemelerin ele alınacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, sadece bir güvenlik meselesinin çözümü değil, 86 milyon insanımızın tamamının huzur içinde yaşayacağı, çocuklarımızın umutla geleceğe bakacağı bir Türkiye idealinin tahkimidir. Bölgemizde yerli ve milli akılla sorun çözme kapasitesinin ortaya konması ve güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte, emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla, başta ekonomik canlanma olmak üzere, sosyal kalkınma da hızlanacaktır. Terörün gündemden çıktığı bir ortamda, demokratik siyaset güçlenecek, demokrasimizin standartları yükselecektir.

Bu vesileyle, milli birliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sürecin başarıyla yürütülmesinde görev üstlenen tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimize, ilgili kurumlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını istemeyen odakların yapabileceği dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık bir şekilde, nihai hedefine ulaşıncaya kadar süreci hassasiyetle izlemeye ve ilerletmeye devam edeceğiz."