Cevdet Yılmaz: Romanya ile ticaret hacmimiz 10 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen Romanya Milli Günü Programı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayanan bir dostluğun üzerine bina edildiğini ifade etti.

Bu dostluğun bugün de aynı samimiyetle, karşılıklı güven temelinde güçlenerek devam ettiğini belirten Yılmaz, "İki ülke olarak güvenlikten ticarete, enerjiden bağlantısallığa, kültürden eğitime uzanan geniş bir yelpazede iş birliğimizi ilerletme azmindeyiz. Her iki taraf da bu doğrultuda güçlü bir irade ve kararlılık sergilemektedir. Ayrıca Avrupa-Atlantik kurumları içinde müttefiklik ruhuyla yürüttüğümüz yakın iş birliği, ikili ilişkilerimizin stratejik mahiyetini daha da pekiştirmektedir." diye konuştu.

"Karşılıklı ziyaretler, siyasi ilişkilerdeki yüksek ivmenin sürdüğünün göstergesidir"

Türkiye-Romanya ilişkileri bakımından son derece verimli ve anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını açıklayan Yılmaz, "Giderek artan karşılıklı ziyaretler, ikili siyasi ilişkilerimizdeki yüksek ivmenin sürdüğünün önemli bir göstergesidir. Geçtiğimiz yıl ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasının ikinci toplantısının önümüzdeki dönemde Bükreş'te düzenlenmesi için ortak çalışmalarımız sürmektedir. Bu mekanizma, ilişkilerimizin tüm boyutlarının eşgüdümlü şekilde ilerletilmesi açısından önemli bir çatı işlevi görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'nın bugün Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu aktaran Yılmaz, "2024'te 10 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizin bu yıl 13 milyar dolar seviyesine yükselmesini bekliyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise 15 milyar dolardır. Romanya'daki Türk sermayesinin varlığı 8 milyar dolar civarındadır. Türk yatırımcıların Romanya'ya duyduğu ilgi ve güven, her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.

"Bölgemizde istikrarın muhafazası için sarf ettiğimiz çabalar kararlılıkla sürmektedir"

İkili ilişkilerdeki müspet seyrin bölgesel iş birliklerle pekiştiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Başta Karadeniz'de olmak üzere, bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın muhafazası için müştereken sarf ettiğimiz çabalar kararlılıkla sürmektedir. Bulgaristan'la birlikte Karadeniz'e kıyıdaş NATO müttefikleri olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve son olarak 7'nci aktivasyonu icra edilen 'Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu' bunun somut bir tezahürüdür. Ukrayna'daki savaşın bölgesel güvenlik dengelerini derinden etkilediği bir dönemde, Karadeniz'in güvenliği ve deniz ulaştırma hatlarının korunması yönündeki ortak çalışmalarımız büyük önem arz ediyor."

İlişkilerin en değerli boyutlarından birinin de insani ve kültürel bağlar olduğunun altını çizen Yılmaz, "Romanya'da asırlardır varlıklarını sürdüren Türk ve Tatar toplulukları, iki ülke arasındaki dostluğun canlı bir köprüsü, ortak tarihimizin en kıymetli emanetidir." dedi.

Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok sayıda yerli ve yabancı misyon temsilcisi katıldı.