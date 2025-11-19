Bakan Göktaş: Eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz

Bakan Göktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Göktaş, bugün değer üreten, hayallerinin peşinden koşan, istihdam oluşturan tüm kadınların emeğine ve cesaretine dikkati çektikleri bir gün olduğunu belirterek, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü'nü kutladı.

Kadın girişimcilerin attığı her adımın ülkenin geleceğine güçlü bir iz bıraktığını söyleyen Göktaş, "Bu yol, çoğu zaman sessiz başlar. Mutfak tezgahının kenarında, çocuklar uyuduktan sonra kurulan küçük bir masada. Belki bir defter, bir fikir, bir ihtimal. O fikri büyütmek, hayali ayağa kaldırmak, sadece ekonomik bir girişim değil. Bir toplumun dönüşüm hikayesidir." ifadesini kullandı.

Göktaş, kadın girişimcilerin kurduğu her işletmenin, sadece ticari başarı olmadığını, ailelerin güçlenmesine, şehirlerin canlanmasına, yerel değerlerin korunmasına ve yeni fırsatların doğmasına hizmet ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında tanıştıkları kadın girişimcilerin, bu durumu kendilerine her seferinde yeniden gösterdiğini ifade eden Göktaş, "Kimi, anneannesinin tarifini markaya dönüştürüyor. Bazen, köyündeki kadınları bir araya getirip kooperatif kuruyor. Bazen de, mühendislikten yazılıma, tarımdan tasarıma uzanan alanlarda yeni bir kapı açıyor. Bu kadınların ortak noktası ise, hangi şartta olursa olsun engeli fırsata, hedefi gerçeğe dönüştüren sarsılmaz kararlılıktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak, bu kararlılığın önünü açmak, kadınların potansiyelini güçlendirmek ve her adımlarında yanlarında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu yolculukta, elbette ki en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayattaki konumunu güçlendirmek için ortaya koyduğu irade, çalışmalarımıza yön veren temel güçtür. Her fırsatta kadın girişimciliğini Türkiye'nin kalkınmasının temel unsuru olarak görmekte ve kadınların ülkemize kattığı değeri vurgulamaktadır. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' tam da bu vizyonun bir yansımasıdır. "

"Kadının güçlenmesi politikalarımızı sahada somut sonuçlara dönüştürüyoruz"

Göktaş, Eylem Planı'nın, kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma süreçlerine uzanan tüm alanlarda daha güçlü adımlar atılması için kendilerine kapsamlı bir yol haritası sunduğunu söyledi.

8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Koordinasyon Kurullarıyla, tüm çalışmalarını yerelde daha etkili bir şekilde yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, "Aynı zamanda kadının güçlenmesi politikalarımızı sahada somut sonuçlara dönüştürüyoruz. Bu vesileyle, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu temsilcilerinin, Koordinasyon Kurullarımızda ve alt komitemizde aktif görev aldığını belirtmek istiyorum. Kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz iş birlikleriyle kadın girişimciliğini ülkenin dört bir yanında daha da görünür kılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, ekim ayında başlattıkları Yükselen Kadınlar Programı'nın bu çalışmalardan birisi olduğunun bilgisini paylaşarak, "Yedi bölgede gerçekleştireceğimiz bu programla kadınların bilgi, beceri ve liderlik becerilerini güçlendiriyoruz. Aynı zamanda, yerelden ulusala uzanan güçlü bir girişimcilik ağı oluşturuyoruz. Öte yandan Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile sürdürülebilir ve çevre dostu iş fikirleri geliştiren kadınları destekliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde yürüttükleri bu programla, kadınları yeşil dönüşümün güçlü aktörleri haline getirdiklerini aktaran Göktaş, enerji sektöründe de kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için "Kadınlar için Enerji Okulu"nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Göktaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile imzaladıkları protokolle turizm sektöründe kadının varlığını ve gücünü artıran stratejik bir adım attıklarını anımsatarak, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile eğitimde veya istihdamda yer almayan 4 bin 500 genç kadına destek oluyoruz. Onlara mesleki eğitim, psikososyal destek ve dijital fırsatlara erişim imkanı sunduk, girişimcilik potansiyellerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttük. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla, kadınların bu alanda daha fazla temsil edilmelerine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

"1319 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk"

Kadın kooperatiflerini, üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılara dönüşmelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte 1319 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma programlarından destek almaları için de gerekli yönlendirmeyi yaptık. 'Hobin İşin Olsun Projesi ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduk. Projenin sosyal etki analizi, yapılan her 1 liralık yatırımın, 4 lira değerinde sosyal fayda ürettiğini ortay koydu. Bu da, verilen emeğin ne kadar güçlü bir dönüşüm yarattığını açıkça gösteriyor. Diğer yandan, SPK ile imzaladığımız protokol kapsamında verdiğimiz "Finansal Okuryazarlık Eğitimleri' ile 1,2 milyon kadına ulaştık. Ekim ayı itibariyle farklı meslek grupları için yüz yüze eğitimlerimizi başlattık."

Göktaş, finansal bilgi ve farkındalığını artırarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve bilinçli adımlar atmalarını desteklediklerine dikkati çekerek, "kadingirisimci.gov.tr" platformuyla tüm destek ve teşvikleri bir araya getirdiklerini söyledi.

"Hepsiburada" ile iş birliklerinin ilk yılında, e-ticarete adım atmak, işini dijitalde büyütmek isteyen yaklaşık 8 bin kadına ulaştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Program kapsamında kadın girişimcilere ve kooperatiflerine, eğitim, yönlendirme ve uygulamalı içeriklerle komisyon, pazarlama ve operasyon alanlarında sunduk. 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle güzel bir haberi de paylaşmak isterim. Yeni dönemde, Hepsiburada ile girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimleri Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Bu eğitimlerle kadınların dijital ekonomideki varlığını artırmayı ve e-ticarette liderleşmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Göktaş, buluşmalarda e-ticaretin sunduğu fırsatlar, program, avantajları ve iş geliştirme adımların doğrudan aktarılacağını, kadın girişimcilerine ve kooperatiflerine, ihtiyaçlarına uygun yönlendirme desteği sunulacağını aktardı.

"Kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kadınlara işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve sürdürülebilir kalkınmada güçlü aktörler haline gelmelerine destek olacaklarını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2025 Aile Yılı bu anlamda, kadınların potansiyelini daha da etkin kılan çalışmalara imza attığımız bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu ödüllerin aynı zamanda, Türkiye'nin dört bir yanında kararlılıkla yol alan kadınların emeğine verilen güçlü bir destek olduğunu vurgulamak isterim. Her bir girişimcimizin kendi hayatında açtığı yol, başka kadınların cesaretini büyüten bir başlangıca dönüşmektedir. Bir markaya, bir ürüne, bir kooperatife dönüşen her fikir, aslında Türkiye'nin daha adil, daha güçlü, daha kapsayıcı yarınlara yürüyüşünün bir parçasıdır. Bu vesileyle, bugün ödül alacak tüm girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Başarı hikayelerinizin çoğalmasını, nice yeni girişimlere, yeni markalara ve yeni yolculuklara kapı aralamasını diliyorum."

Konuşmaların ardından "Kadın istihdamını en çok artıran şirket", "En çok dijitalleşen kadın girişimci şirketi", "İhracatını en çok artıran kadın girişimci şirketi", "En çevre dostu kadın girişimci şirket", "En hızlı büyüyen kadın girişimci şirketi" ve "İhracatını en hızlı artıran kadın girişimci şirketi" kategorilerinde dereceye giren firmalara ödülleri verildi.