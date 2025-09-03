Az Bulutlu 27ºC Ankara
Gündem
AA 03.09.2025 12:21

Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan OVP çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yıllık enflasyon oranının 15 aydır kesintisiz düşerek, yüzde 32,95 olduğunu belirtti.

Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatlarının önemli paya sahip olduğunu belirten Yılmaz, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını bildirdi.

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir. Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz."

