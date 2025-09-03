Açık 27.9ºC Ankara
03.09.2025 11:28

Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı

Afganistan'daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir A400M tipi kargo uçağı havalandı.

Türkiye'den Afganistan'a "deprem" yardımı

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan'a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı'ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan'ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yerel yetkililer, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 1 Eylül'de Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı AFAD Afganistan
