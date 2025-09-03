Açık 27.9ºC Ankara
Gündem
AA 03.09.2025 10:23

Asrın inşasında 300 bin yuva tamam

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı. Konutlar, `Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam` sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek

Asrın inşasında 300 bin yuva tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı.

Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Asrın inşasında 300 bin yuva tamam

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Malatya Murat Kurum NEXT Sosyal Recep Tayyip Erdoğan
