Gündem
Gündem
AA 03.09.2025 09:24

Türkiye'den Sudan'a taziye mesajı

Türkiye, Sudan'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Sudan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Sudan’da toprak kayması: En az 1000 ölü
Sudan’da toprak kayması: En az 1000 ölü

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı
