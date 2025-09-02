Sudan’da toprak kayması: En az 1000 ölü

SLM lideri Abdülvahid Nur’un açıklamasına göre, 31 Ağustos’ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan köyü yerle bir etti.

“İlk bilgilere göre köyün tüm sakinleri yaşamını yitirdi, yalnızca bir kişi sağ kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

Hareket, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler ile uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu. SLM, köyün “tamamen yerle bir olduğunu” duyurdu.

Darfur’da savaş ve insani kriz

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki iç savaş üçüncü yılına girdi. Çatışmalar, özellikle El-Faşer’de yoğunlaşırken, Darfur’da kıtlık ilan edildi.

On binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin yerinden edildiği ülkede, başkent Hartum’dan yaklaşık dört milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki şiddet, uluslararası yardımın ulaşmasını büyük ölçüde engelliyor.

Acil yardım çağrıları

Darfur’un ordu yanlısı valisi Minni Minnavi, heyelanı “bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedi” olarak niteledi ve uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı yaptı.

SLM de Marra Dağları çevresine sığınan sivillerin gıda ve ilaç erişiminin yetersiz olduğunu belirterek destek talep etti.