Chicago'da hafta sonu 30'dan fazla silahlı saldırı gerçekleşti: 7 kişi öldü

ABD merkezli ABC News, Başkan Donald Trump’ın Chicago’daki suç oranlarına karşı federal operasyon düzenleme tehdidinin ardından, kentte Labor Day tatilinde yaşanan silahlı şiddet olaylarına ilişkin polis verilerini aktardı.

Habere göre, cuma akşamından pazar gece yarısına kadar kent genelinde 32 ayrı silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırılarda en az 54 kişi vuruldu, 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında evinde otururken kurşun isabet eden bir genç kız ile sokakta araçların çapraz ateşinde kalan bir erkek de bulunuyor.

Polis kayıtlarına göre en dikkat çeken olaylardan biri, cumartesi gecesi Bronzeville semtinde düzenlenen drive-by saldırısı oldu. Bir aracın içinden açılan ateş sonucu 5’i erkek, 2’si kadın olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Cuma gecesi ise South Shore bölgesindeki bir apartman dairesinde iki kadın vuruldu. 25 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 23 yaşındaki diğer kadın yaralı olarak tedavi altına alındı.

Ayrıca cumartesi günü East Garfield Park’ta iki erkek silahlı saldırıya uğradı; 29 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, diğerinin durumunun stabil olduğu belirtildi. Aynı gün Altgeld Gardens bölgesinde 43 yaşındaki bir kadın beş kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Şiddet olaylarının gölgesinde Trump, Illinois Valisi JB Pritzker’i hedef alarak sosyal medya hesabından, “Chicago’yu düzelt, yoksa biz geliriz” ifadelerini kullandı. Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise bu tehdidi “yasa dışı ve kışkırtıcı” sözleriyle reddetti. Johnson ayrıca “Chicago’yu Koruma İnisiyatifi” adını verdiği bir yürütme emriyle federal müdahaleye karşı yasal süreci başlattıklarını açıkladı.