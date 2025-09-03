Açık 18.5ºC Ankara
Gündem
AA 03.09.2025 06:04

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek.

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
[Fotograf: DHA]

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

"Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" 

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlit merasimlerinde okundu.

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

