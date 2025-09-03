Açık 18.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 03.09.2025 07:15

Türkiye'nin kalbi bu hafta milli takımlarımızla atacak

Bu hafta, Türk sporu için heyecan haftası. Filenin Sultanları, Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonasında ABD ile çeyrek finalde karşılaşacak. Avrupa Basketbol Şampiyonasında 12 Dev Adam Sırbistan ile grup liderliği için mücadele edecek. A Milli Futbol takımı da 2026 Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan ve İspanya'ya karşı ter dökecek.

Türkiye'nin kalbi bu hafta milli takımlarımızla atacak

A Milli takımlar milli heyecan haftasında rakiplerine karşı ter dökecek. Türkiye'nin de kalbi millilerle atacak.

Basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turunu garantiledi.

12 Dev Adam, A Grubu liderlik mücadelesinde Letonya'nın başkenti Riga'da Sırbistan ile karşılaşacak. Bugün 21.15’te başlayacak karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları

Filenin Sultanları da yarı finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 ile geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşılaşacak.

Mücadele yarın 16.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası elemeleri

A Milli Takım Gürcistan deplasmanına çıkacak. Maç 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

"Bizim Çocuklar" bir sonraki maçta da İspanya karşısında ter dökecek. Maç 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

