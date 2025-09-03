Türkiye'nin kalbi bu hafta milli takımlarımızla atacak

A Milli takımlar milli heyecan haftasında rakiplerine karşı ter dökecek. Türkiye'nin de kalbi millilerle atacak.

Basketbolda Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turunu garantiledi.

12 Dev Adam, A Grubu liderlik mücadelesinde Letonya'nın başkenti Riga'da Sırbistan ile karşılaşacak. Bugün 21.15’te başlayacak karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları

Filenin Sultanları da yarı finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 ile geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşılaşacak.

Mücadele yarın 16.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası elemeleri

A Milli Takım Gürcistan deplasmanına çıkacak. Maç 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

"Bizim Çocuklar" bir sonraki maçta da İspanya karşısında ter dökecek. Maç 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.