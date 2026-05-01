Cevdet Yılmaz: Çalışanları daima merkeze aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Mesajında, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınma hamlesindeki rolüne vurgu yapan Yılmaz, çalışanları "kalkınma serüveninin baş mimarları" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti;

Alın ve akıl terleriyle ülkemizin dört bir yanında kalkınma serüvenimizin baş mimarları olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Hükümetlerimiz döneminde politika yapma süreçlerinde çalışanları daima merkeze aldık; haklarını gözeten, emeği koruyan ve çalışma hayatını güçlendiren adımlar attık. Bundan sonra da aynı anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz.