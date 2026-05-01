Gündem
TRT Haber 01.05.2026 11:09

Cevdet Yılmaz: Çalışanları daima merkeze aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümetleri döneminde çalışanları her zaman merkeze aldıklarını, haklarını gözeten ve emeği koruyan adımlar attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Mesajında, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınma hamlesindeki rolüne vurgu yapan Yılmaz, çalışanları "kalkınma serüveninin baş mimarları" olarak nitelendirdi.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti;

Alın ve akıl terleriyle ülkemizin dört bir yanında kalkınma serüvenimizin baş mimarları olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Hükümetlerimiz döneminde politika yapma süreçlerinde çalışanları daima merkeze aldık; haklarını gözeten, emeği koruyan ve çalışma hayatını güçlendiren adımlar attık. Bundan sonra da aynı anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz.

