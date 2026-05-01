Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.05.2026 10:37

Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek, uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla, halen 6 ilde bulunan "Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları"nın sayısının 16 yeni büro ile artırıldığını açıkladı.

Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adli süreçlerde uluslararası koordinasyonu güçlendirmek ve ihtisaslaşmayı artırmak amacıyla atılan yeni adımı paylaştı.

Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı ve koordineli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, mevcut kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

16 yeni il ve ilçede İhtisas Büroları kuruldu

Halihazırda belirli illerde başarıyla faaliyet gösteren 6 büroya ek olarak, 16 yeni büronun daha hizmete alınacağını belirten Bakan Gürlek, şunları kaydetti;

Uluslararası cezai adli iş birliği süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirmek için mevcut kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Halihazırda belirli illerimizde başarıyla faaliyet gösteren 6 adet “Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Büroları”mızı, ilave 16 yeni büro ile ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon’da kurduğumuz bürolarla adliyelerimizde ihtisaslaşmayı artırıyoruz.

Bu adım, IV. Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapasitemizi geliştirme ve yargı süreçlerinde koordinasyonu daha da güçlendirme irademizin somut bir yansımasıdır. Sınır aşan suçlarla mücadelede daha etkin, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
SON HABERLER
11:00
Türkiye, Gazzeli çocuklar için 'umut tesisi' kuruyor
10:29
Brent petrolün varili 112,01 dolardan işlem görüyor
10:20
Sakarya'da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu
10:14
Altın fiyatlarında son durum
09:54
İletişim Başkanı Duran'dan 1 Mayıs mesajı
09:40
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs mesajı
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ