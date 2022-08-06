Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cerablus'ta saldırı engellendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin takibi ve operasyonuyla engellendiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 6, 2022
10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler???? pic.twitter.com/R59lhYYHgH
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