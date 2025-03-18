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Gündem
AA 18.03.2025 23:25

Cenevre'de Kıbrıs toplantısı: Liderler birçok konuda mutabık kaldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıda, aralarında yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalındığını açıkladı.

Cenevre'de Kıbrıs toplantısı: Liderler birçok konuda mutabık kaldı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Ada’daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne yönelik "ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda" iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını vurgulayan Keçeli, "Liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, ara bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldılar." değerlendirmesini yaptı.

Cenevre'de Kıbrıs toplantısı: Liderler birçok konuda mutabık kaldı

Keçeli, böylece toplantıda Ada’daki iki devletin arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olduğunun altını çizerek, temmuzun sonunda benzer formatta ikinci bir gayriresmi toplantı yapılmasının da kararlaştırıldığını aktardı.

BM Genel Sekreteri’nin, konuyla ilgili olarak bir Şahsi Temsilci atamasının öngörüldüğünü aktaran Keçeli, "Önümüzdeki süreçte, Ada’daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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