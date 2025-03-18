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Ekonomi
AA 18.03.2025 20:08

Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın 2024'te yaklaşık 49 milyar dolar destek ile tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştığını açıkladı. Bolat, 2025'te ise ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarını daha da genişletmeyi ve yıl sonunda 52 milyar dolarlık destek hacmine ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türk Eximbank'ın Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk Eximbank'ın ihracat finansmanı alanındaki stratejik yönelimlerini ve uygulamalarını değerlendirmek açısından önem taşıyan söz konusu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat, "2024'te yaklaşık 49 milyar dolar destek ile tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaşan Türk Eximbank, 2025 yılında ise kapsamlı bir stratejik dönüşüm süreci yürüterek ihracatçılarımıza yönelik destek mekanizmalarını daha da genişletmeyi ve yıl sonunda 52 milyar dolarlık destek hacmine ulaşmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

 

"İleri teknolojili ihracatın desteklenmesi öncelikli alanlar arasında"

Bolat, bu kapsamda, alıcı kredileri ve uluslararası proje finansmanında etkinliğin artırılmasının, yatırım kredilerinin ihracattaki payının yükseltilmesinin ve yüksek katma değerli, ileri teknolojili ihracatın desteklenmesinin öncelikli alanlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, tedarik zinciri yatırımları, sigorta ve faizsiz finans uygulamalarında etkinliğin artırılması ile e-ihracat ve hizmet ihracatına özel finansal çözümler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak adına üretim ve pazarlama süreçlerinin en kritik sacayaklarından biri olan 'finansman altyapısını' güçlendirmek ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Türk Eximbank'ın 2025 yılı iş programı görüşülerek karara bağlandı"

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bolat başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu toplantısının, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'in katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Eximbank'ın 2025 yılı iş programının görüşülerek karara bağlandığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu hedefler doğrultusunda paydaş kurum ve kuruluşlar ile ihracatçılardan gelen taleplerin ve yurtdışı ihracat kredi ajanslarındaki yeni eğilimlerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda Türk Eximbank'ın stratejik gelişim alanlarının Kurul tarafından belirlendiği ifade edildi.

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Sigorta Dolar Bütçe Merkez Bankası
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