"Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 204 bin kişiyle iletişime geçildi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi sayesinde iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı platformda buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."