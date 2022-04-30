Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında bulunduğu Venezuela'da ülkenin önde gelen gazetelerinden El Universal için "Türkiye-Venezuela ilişkileri: Örnek bir dostluk ve iş birliği" başlıklı makale kaleme aldı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Venezuela ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek, "Türkiye ile Venezuela arasında diplomatik ilişkiler 29 Aralık 1950'de tesis edilmekle birlikte, ülkelerimiz arasındaki ilk temasların geçmişi, Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 19. yüzyılda, Osmanlı devletinden, Venezuela’ya göç hareketleri gerçekleşmiştir. Göç edenler taşıdıkları Osmanlı pasaportları nedeniyle 'Los Turcos' olarak anılmış, barış ve kardeşlik köprüleri oluşturmuştur" dedi.

"Venezuela'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız"

Venezuela'nın 15 Temmuzda darbe girişimindeki net duruşuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları belirtti:

"Köklü bir geçmişi bulunan ve her zaman karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde ilerleyen ilişkilerimizde, 15 Temmuz 2016 gecesi de bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Türkiye'nin demokratik kurumlarını hedef alan hain darbe girişimi ve terörist eylemlere karşı Venezuela hükümeti ve halkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve meşru hükümetini desteklemiş ve gerçek bir dostluk örneği sergilemiştir. Demokrasi ve meşruiyetten yana açık şekilde tavır alan Venezuela'nın ortaya koyduğu bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Nitekim bu dönemden sonra sıklaşan karşılıklı üst düzey ziyaretler, ilişkilerimizin ivme kazanmasında, çeşitlenmesinde ve derinleşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Venezuela'yı ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti'nden bu seviyede yapılan, tarihteki ilk ziyaret olması bakımından bir milat niteliği taşımıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Maduro arasında gelişen yakın dostluk ve anlayış da ikili ilişkilerimizin gelişmesi için bizlere yön göstermektedir."

"İkili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin canlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik İş Birliği, Ticaretin Geliştirilmesi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları, karşılıklı saygı ve kazan-kazan prensipleri temelinde ticaretimizin kayda değer ölçüde artmasını sağlamıştır. COVID-19 salgını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara rağmen, ikili ticaret hacmimiz 2021'de 852 milyon dolara yükseldi. Ülkelerimiz arasındaki gerçek potansiyelin ise bu rakamdan çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, iş çevrelerini teşvik ediyor ve gerekli her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz."

"Türkiye, Venezuela'ya salgının en zorlu günlerinde tüm gücüyle destek verdi"

Türkiye'nin salgın döneminde Venezuela'ya verdiği desteği hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 salgını bize, bölgeler ve toplumlar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesinin ve toplumlar arasındaki dayanışmanın geliştirilmesinin önemini de bir kez daha göstermiştir. Türkiye de bu anlayışın bilinciyle Venezuela'ya salgının en zorlu günlerinde tüm gücüyle destek vermiş ve salgınla mücadele için gereken çok sayıda tıbbi cihaz yardımında bulunmuştur. Yine bu dönemde, COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneler dahil, bazı sağlık kurumlarının onarımını ve tıbbi cihaz tedarikini üstlendik. Hiç şüphemiz yok ki ihtiyaç olduğunda, Venezuela da aynı ilgi ve desteği Türkiye'ye karşı gösterecektir."

"Karakas'ta bir TİKA ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılması için görüşmelerimiz devam ediyor"

Bakan Çavuşoğlu, Türk kurumlarının Venezuela'daki faaliyetlerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları, haftada yedi frekans uçuşla, Venezuela ile ülkemiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Türkiye Maarif Vakfı, Venezuela hükümetinin de desteğiyle, Karakas'ta mevcut üç okulu ile kaliteli ve dünya standartlarında bir eğitim vermektedir. Bir yandan da bugüne kadar 76 Venezuelalı öğrenci, Türkiye bursları kapsamında ülkemizde yüksek öğrenim görmek üzere burs kazanmıştır. Bu öğrenciler, mezun olduklarında Türkiye’nin Venezuela’daki gönüllü elçileri olacaktır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Venezuela'da gerçekleştirdiği 20 kadar proje ile halklarımızın yakınlaşmasına önemli katkıda bulunmuştur. Önümüzdeki dönemde, Karakas'ta bir TİKA ülke ofisi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılması için görüşmelerimiz devam etmektedir."

"Dost Venezuela'nın yanında durmaya devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'nın ekonomik gelişimine değinerek, "Venezuela'nın, tüm zorluklara rağmen, ekonomik gelişimini gönülden kutluyorum. Türkiye, iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog sürecine, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de yapıcı ve yaratıcı katkılar vermeye devam edecektir" mesajını verdi.

Türkiye'nin dış müdahalelere karşı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye, tek taraflı yaptırım ve zorlayıcı tedbirlere, her türlü anti-demokratik yönetim değişikliğine, darbe girişimlerine ve dış müdahalelere karşıdır. Venezuela halkının demokratik bilincine güveniyor, Venezuela’nın geleceğini yalnızca Venezuelalıların belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dost Venezuela’nın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu şu ifadelere de yer verdi:

"Neticede köklü Türk-Venezuela ilişkileri, bugün karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde örnek bir dostluk sergilemekte ve her alanda attığımız sağlam iş birliği temelleri üzerinde yükselerek geleceğe de emin adımlarla ilerlemektedir."