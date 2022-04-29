Kimi abonelerine çevrimiçi oynadığı oyunların görsellerini paylaşıyor. Kimi ise takipçileriyle eğlenceli videolar izleyip canlı yayın yapıyor.

Tüm bunları yaparken izleyicilerden de bağış talep ediyorlar ya da kanallarına reklam alıyorlar. Böylelikle de gelir elde etmiş oluyorlar.

TRT Haber, Twitch operasyonuna dair yeni bilgi ve görüntülere ulaştı

Twitch son yılların en gözde sosyal paylaşım platformlarından biri…

Platform geçtiğimiz aylarda kara para aklama olaylarıyla gündeme geldi.

Sıcak Nokta ekibi de, yürütülen soruşturmaya dair yeni detaylara ulaştı.

Geçtiğimiz aylarda Twitch üzerinden kara para akladıkları iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler taklit siteler tasarlayarak kredi kartı bilgilerini kopyaladı

Şüpheliler oltalama adı verilen çok bilindik bir siber dolandırıcılık yöntemini kullanıyordu.

Önce vatandaşların telefonlarına kontör yüklemek için kullandıkları popüler bir süpermarketler zincirini gözlerine kestirdiler.

Söz konusu şirket tarafından oluşturulan sanal bir GSM şebekesine ait internet sitesinin birebir taklidini yaptılar.

Arama motorunda ilk sırada görünmesi için Google'a para ödediler

Şüphelilerin taklit siteyi meşru gösterip arama motorunda ilk sırada görünmesi için Google’a para dahi ödedikleri öne sürülüyor. Bu sayede kontör yüklemek için arama motoruna sanal GSM şirketinin adını yazan mağdurlar, logosundan web tasarımına kadar birebir aynı olan sahte siteyi tıklamış oluyorlardı.

Zanlılar sitenin isminde yalnızca bir karakter ya da harf değişikliği yaptı. Bu durum ilk bakışta fark edilemediği için birçok kişi kolaylıkla tuzağa düştü.

Sahte siteye giren mağdurlar kontör yükleyebilmek için kredi kartı ve kimlik bilgilerini girdi. Bu bilgileri girenler ise aslında kontör değil, kredi kartı bilgilerini zanlılara teslim etmiş oluyorlardı.

E-posta ya da Discord üzerinden kara para aklamak için anlaşma yaptılar

Söz konusu kredi kartı bilgileri Discord gibi sosyal mesajlaşma platformlarında oluşturulan kapalı gruplarda paylaşılıyor. Bu gruplara ise güvenilir bir kişinin referansı ile dahil olunuyor. Daha sonra da anonim rumuzlar üzerinden Twitch yayıncılarına ulaşılıyor. Twitch yayıncılarıyla kurulan temasta elektronik posta da gönderildiği oluyor.

O mesajlarda “YouTube ya da Twitch kanalınıza komisyon karşılığı her ay düzenli bit bağışı atacağım, düşünürseniz, bana mesaj gönderin” şeklinde ifadeler yer alıyor.

Şüpheliler gönderecekleri bağışların kaynağı için ise Amerika’yı işaret ediyor. Amerika’da reklam kasan bilgisayarlar kurduklarını, buradan elde ettikleri gelirler üzerinden bit göndereceklerini iddia ediyorlardı.



Söz konusu tekliflere olumlu dönüş yapan yayıncılara ise, gönderilen bağışlardan yüzde 30 ile yüzde 50’ye varan komisyonlar veriliyordu. Kendi komisyonlarını alan yayıncılar, paranın geri kalan kısmını zanlıların kripto para cüzdanına gönderiyor. Böylelikle kara para takibini yapmak da neredeyse imkansız hale geliyor.

Mağdurlar, kredi kartlarından paranın nasıl çekildiğini anlattı

Sıcak Nokta ekibinin ulaştığı şüpheli ifadeleri ise bu iddiaları doğrular nitelikte…

Sistemde ortalama 100 bit 1 dolara denk geliyor. Birkaç ay içerisinde anormal bir para girişi tespit edilen bir yayıncının hesap grafiği aslında her şeyi anlatıyor.

Kara para piramidinin en tepesinde kredi kartı bilgilerini çalıp, sahte siteyi tasarlayan zanlılar yer alıyor. Bu kişilerin suç ortakları ise, çalıntı kredi kartlarıyla bit satın alanlar…

Sistemin üçüncü sac ayağını ise yayıncılara teklif götüren ve bitleri paraya dönüştüren kişiler oluşturuyor.

Zanlılar ayrıca yalnıza Türk vatandaşları değil, yabancılara ait kredi kartı bilgilerini çalarak da kara para aklıyordu. Bu bilgilerin ise dark web gibi internetin karanlık yüzü olarak bilinen platformlarda da satışa sunulduğu tahmin ediliyor.

848 bin dolar para aklandı

Tüm bu yaşananlar, 2021 Ekim ayında Twitch Türkiye’nin hacklenmesiyle başladı.

Ardından bir forum sitesinde Twitch yayıncılarının kazandıkları paralar paylaşıldı.

TBMM’de Twitch üzerinden kara para aklandığına yönelik soru önergesi verilmesi, tüm dikkatleri bu dijital platforma çekti.

Yapılan operasyon neticesinde 848 bin dolar değerinde kara para aklandığı ortaya çıktı. Kredi kartı bilgilerini çalan ve yayıncılarla irtibat kuran 2 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 36 kişi için ise adli kontrol kararı verildi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ümit Turan