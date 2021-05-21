Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü ifade edildi.
Görüşmede 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek on yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki görüşmeler ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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