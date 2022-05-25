Programa, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, İsrail-Türkiye İş Konseyi Başkanı Gad Şoşan, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci ve İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile iş insanları katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasında, Kovid-19 salgınının ilk döneminde 6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimin yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 2021'de 8 milyar doları aştığına dikkati çekti.

[Fotoğraf: İHA]

"İş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz"

Nisan ayında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşların en çok yapıldığı yerin İstanbul olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Ancak yine de iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşıyabiliriz" dedi.

İki ülkedeki teknoloji sektörleri arasında "doğal sinerji kullanılması gerektiğini" vurgulayan Çavuşoğlu, İsrail ile teknoloji, enerji ve temiz enerji, tarım ve tarım teknolojileri, Türk şirketlerinin deneyimleriyle katkı sağlayabileceği inşaat sektöründe iş birliği alanları bulunduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye'nin güçlü ekonomisi tüm potansiyel yatırımcılar için caziptir"

Çavuşoğlu, buradaki iş insanlara hitaben, "Türkiye-İsrail ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen iş ilişkilerimiz her zaman güçlü kaldı. Bu, sizlerin emekleri ve Türkiye ile olan bağlarınız sayesinde böyle. İlişkilerimizde yeni bir sayfa ile iş topluluklarımız arasında daha fazla ortaklıkların oluşması için şartlar daha iyi durumda" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetinin 5-8 Mart’ta İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 100 Türk firmasının yer aldığı TİM heyetinde 400'den fazla İsrailli firma ile 1000'i aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güçlü ekonomisi, gelişmiş altyapısı ve nitelikli işgücü tüm potansiyel yatırımcılar için caziptir. Mesajlarımızı İsrail iş çevrelerine ileteceğiniz konusunda size güveniyoruz" dedi.