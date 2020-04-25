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Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı getirdik
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı yurt dışından ülkemize getirdik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, paylaşımda, "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık" bilgisini verdi.
Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020
Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık.
57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum pic.twitter.com/RfZvPESj8m
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