Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini söyleyerek, "Pozitif ağırlamıştık. Karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz." mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Batı Trakya'daki ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Atina'ya geçecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın vereceği yemeğe katılacak.

Gündem, iki ülke ilişkileri ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler olacak

Yunanistan'da bir araya gelecek iki bakan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.

Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.

Savunma Bakanlarının Yunanistan teması

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı da 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile gerçekleşmişti.

Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştı.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla Ankara'da görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüştü.