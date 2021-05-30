Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eren-15 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 askerin hastanede şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personeli ağır yaralandı.
Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
Etiketler: Ağrı Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Şehit
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