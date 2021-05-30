Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki mevcut hukuki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin değerlendirileceği ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyarette, Azerbaycan Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla yeni bir mutabakat zaptı imzalanacak.

İş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapılacak

Ziyarette ayrıca Türkiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığının ortak girişimiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin başsavcılık makamları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla "Türk Konseyi Üyesi Ülkelerin Başsavcılar Şurası"nın kuruluşuna ilişkin taslak mutabakat zaptı üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kabul edeceği heyet, daha sonra Azerbaycan Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev, Adalet Bakanı Fikret Mammadov ile görüşme yapacak ve Gence Şehir Savcılığını ziyaret edecek.

Heyette Şahin'e Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ömer Kara, İlknur Altuntaş, Turan Kuloğlu ve Salih Ay eşlik ediyor.