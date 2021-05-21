Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la telefonda görüştü.
Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.
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