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Gündem
TRT Haber 22.03.2024 19:28

Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımına ilişkin olduğu iddia edilen, çanta ve valizle getirilen paraların sayıldığı görüntülerle ilgili soruşturma sürüyor. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen, valiz ve çantalarla getirilen paraların sayılmasıyla ilgili görüntülere ilişkin soruşturma derinleştiriliyor.

Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ise “şüpheli” sıfatıyla sabah saatlerinde ifade vermişti.

Öksel, parayı bir çanta içinde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in verdiğini söyledi.

"Götürme amacımı bilmeden parayı gidip teslim ettim"

"Başkanın şahsi olayı olduğunu düşündüm, götürme amacımı bilmeden parayı gidip teslim ettim" dedi.

Soruşturma kapsamında, Karsal Örme Şirketi sahibi iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı'nın Danışmanı olduğu belirtilen Melih Morsümbül de ifadeye çağrıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de ifadeye çağrılan isimler arasında yer alıyor 

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