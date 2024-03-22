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Gündem
AA 22.03.2024 16:35

Bakan Güler, Bayburt’ta gençlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'leri geçtiğini belirtti.

Bakan Güler, Bayburt’ta gençlerle buluştu
[Fotograf: İHA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere bulunduğu Bayburt'ta "Gençlik Aşkıyla Bayburt Buluşması"na katıldı.

Aydınlık geleceğin teminatı olan gençlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Güler, "Sizlerin kaliteli bir eğitim alması, kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, huzur ve mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Temennimiz ve beklentimiz, ülkemizin daha güçlü yarınlara ve kariyeriniz için kendinizi çok yönlü olarak daima geliştirmenizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere sabır ve disiplinden asla vazgeçmemesi tavsiyesinde bulunan Güler, ayrıca gençlerden milli, manevi ve kültürel değerlere daime sahip çıkmalarını istedi.

Güler, "Büyük bir gurur ve heyecanla atalarımızdan devraldığımız ve taşıdığımız bu bayrağı daha büyük umutlarla sizlere devredeceğiz. İnanıyorum ki sizler ülkemize ve asil milletimize hizmet bayrağını bizden daha ilerilere taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Bayburt’ta gençlerle buluştu

Bakan Güler gençlerin sorularını cevapladı

Bayburt Üniversitesinde okuyan bir öğrencinin Türkiye Yüzyılı'nın milli savunma vizyonuna ilişkin sorusu üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

"Bugün dünyanın en pahalı arazisinin üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla her zaman bizim etrafımızda ülkemize karşı bir tehdit, tehlike, risk ve tehdit mutlaka olacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Bugün savunma sanayisinde yerli ve milli üretim oranımız yüzde 80'leri geçti. Özellikle KAAN uçağımızın yani beşinci nesil bir uçağımızın uçacağına, gerçek dostlarımız hariç kimse ihtimal vermiyordu. Ama uçağımız uçuşunu yaptı ve emniyetle yere indi."

Güler, bir asker olarak ömür geçirmenin nasıl bir his olduğu sorusunu ise "Yaklaşık 50 yıl askerlik yaptıktan sonra bu yıl bakanlık görevine atandım. Aslında vatanıma ve milletime yeteri kadar borcumu ödeyip ödeyemediğimi hala düşünmekteyim. Sizlere de tavsiyem memleketimize borcunuzu ödemek için var gücünüzle gece gündüz çalışmanızdır." şeklinde cevapladı.

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