"Bu projenin içinde olmak gerçekten çok güzel bir duyguydu. Daha önce böyle bir projede yer almadım. Ama böyle bir projede yer almak gerçekten anlatılmaz, mükemmel bir şey."

Bu cümleler, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne emek verenlere ait.

Mühendisler, işçiler, emek verenler bu süreçte yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

5 bine yakın personel inşa sürecinin her aşamasına şahit oldu

Kedi yolunda ya da yüzlerce metre yükseklikteki kulelerde geçti mesaileri. Hava şartlarına aldırış etmeden devasa köprünün yapımında görev aldılar.

İnşa süreci hem boğazın genişliği hem de iklim şartlarının etkisiyle hayli zordu. Ancak çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde devam etti. Tasarımcılar, mühendisler, koordinatörlerin yanı sıra sahada bizzat gece gündüz demeden aktif çalışan binlerce personel de bu tarihi yapıya ortak oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ve Lapseki şantiyelerinde, 649'u mühendis 5 bine yakın personel görev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışanların dilinden köprünün hikayesi

İnsan Kaynakları (İK) Uzmanı Leyla Ek, 2018'in haziran ayında Lapseki'ye gittiğinde ortada dutluktan başka bir şey olmadığını şimdi ise koskocaman görkemli bir köprü olduğunu söyledi.

Boğaz'ın ortasında kulelerin yükselişine, bir yapının nasıl oluştuğuna tanık oldular.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım ve Asma Köprü Mühendisi Miraç Yıldırım ise köprünün bebekliğinden itibaren büyümesine şahit olduklarını aktardı.

Köprüye emek verenler o süreci anlattı

65 bin ton ağırlığındaki blok temellerin hatasız yerine oturtulması işçiler için ayrı bir heyecandı.

İK Uzmanı Leyla Ek, blokların denizin tam ortasına oturulmasının gerektiğini belirterek, "Eğer orada küçük bir hata ortaya çıksaydı bu yapının hiçbiri olmayacaktı. O günkü operasyon çok önemliydi ve onu da çok başarılı biçimde hallettik" dedi.

"Kedi yolunda ihtiyaçlarımızı karşıladık, platformlarda yaşadık"

Başarının arkasındaki büyük emeğe, zaman zaman iklim şartlarına karşı verilen mücadele de eklendi.

Saha Mühendisi Gülnisa Durgun ise yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık 4,5 kmlik bir kedi yolumuz var. Ve orada bazen o kadar uzun süre vakit geçiriyoruz ki temel ihtiyaçlarımızı da orada karşılamamız gerekiyor. İşe birazcık ara verip yemeğimizi orada yememiz gerekiyor. Hatta platformların bazı kısımlarında seyyar şekilde bırakılmış tuvaletler var. İşçiler ve orada çalışan bizler saha mühendisleri hepimiz aslında o kedi yolundaki platformlarda yaşadık."

[Fotoğraf: AA]

Gece gündüz, rüzgar, yağmur, çamur hiçbiri çalışmaya engel olmadı

Binlerce çalışanın elinin değdiği simgelerin köprüsü, planlanandan çok daha önce kullanıma hazır hale getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Öztürk Sucuğ, gece gündüz orada yaşadıklarını, fırtına, yağmur, çamur demeden bütün engellerden başarıyla çıktıklarından dolayı mutluluğunu paylaştı.

Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu ise yaklaşık 5 sene gibi kısa bir zamanda çok güzel işler başardıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Dron-Kamera: Hakan Demir

