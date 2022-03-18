Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, Türkiye'deki lojistiğin yeni üssü olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, otoyol ağıyla birleştiğinde ticaretin rotası değişecek.

İhracatta yeni güzergah olacak

Ege ve Güney Marmara Bölgesi'nin ihracatı 41 milyar doları aşıyor.

İhracat ürünleri her yıl 1,5 milyon tırla Anadolu'dan Avrupa'ya ulaşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol projesi ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak.

40 dakikalık geçiş süresi 6 dakikaya inecek

Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, "Feribotla 40 dakika süren deniz yolculuğu sadece 6 dakikaya düşecektir. Aslında Çanakkale Köprüsü'nü de içine alan bu Malkara-Çanakkale Otoyol Projesi, Marmara Bölgesi'ne yapılmakta olan otoyol ringinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır" dedi.

İhracat ürünlerini taşıyan tırlar Avrupa'ya ya Çanakkale Boğazı'ndan feribotla geçerek ya da İstanbul üzerinden ulaşıyor. Çoğu zaman iskeleler önünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor, hava muhalefetinin de eklendiği günler yolculuk süresi uzuyor. Projenin tamamlanmasıyla hem feribot bekleme zorunluluğu kalkacak hem de İstanbul trafiği rahatlayacak.

Kınalı-Savaştepe Otoyolu ile 324 kilometrelik hat kesintisiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde, Malkara-Çanakkale arasında köprüyü de içine alan 88 kilometrelik bir otoyol ve 13 kilometrelik bağlantı yolu planlandı.

Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun önemli bir parçasını oluşturuyor.

Köprü ve otoyol projesi kapsamında 4 viyadük, 12 köprü, 43 üst geçit ve 12 kavşak inşa edildi.

Köprü Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 101 kilometrelik güzergahının en önemli kısımlarından biri. Trakya ve Batı Anadolu'daki gıda, sanayi ve ticaret gibi sektörlerin ivme kazanmasında da büyük pay sahibi olacak.

Organize sanayi bölgeleri doldu, yeni bölgeler planlanıyor

Otoyol projesiyle organize sanayi bölgelerine talep hayli arttı. Ezine'de yapılan sanayi bölgesi şimdiden 300'ün üzerinde başvuru aldı.

Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, köprüyle organize sanayi bölgesinin birbirinden ayrılmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Biga, Çanakkale merkezdeki sanayi bölgeleri de doldu. İki üç organize sanayi bölgesi projesi daha var. Birincisi Ayvacık'ta Sera OSB, yine Bayramiç'te hayvancılık OSB ve Çan'da da Karma OSB düşünülüyor."

Ekonomiye büyük canlılık sağlayacak köprü ve otoyol projesinin en çok ürünlerin ulaştırılmasında soğuk zincire etki etmesi bekleniyor.