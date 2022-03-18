Çanakkale Boğazı'ndaki Birinci Dünya Savaşı batıklarının her biri ayrı bir zafer hikayesi taşıyor.

Bölgeye dalış yapmak, su altı meraklılarının hayallerinden biriydi. O hayal gerçek oldu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, TÜBİTAK, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve İstanbul Üniversitesi'nin yürüttüğü ortak çalışmayla, savaş batıkları sonar ve sismik haritalama yöntemiyle tespit edildi.

Birinci Dünya Savaşı temalı ilk deniz altı parkı

Su altındaki arkeolojik araştırmayı, biyoçeşitlilik analizi ve dalış güveliği çalışmaları izledi. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı oluşturuldu ve bölge dalış turizmine açıldı.

150 kilometrekarelik alandaki park, 'Birinci Dünya Savaşı' temalı, ilk su altı parkı olma özelliğini taşıyor.

Çanakkale'nin dalış merkezlerinden birisi olacağını belirten, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Araştırma ve Projelendirme Koordinatörü Yusuf Kartal, "Bu kadar batığın kısa sürede ulaşılabildiği başka çok fazla örnek bulunmamakta. Ülkemizin de dalış noktasında dünyanın marka merkezlerinden biri haline gelmesini sağlayacak Çanakkale'deki savaş batıkları" dedi.

Boğazda 14 dalış noktası bulunuyor

Çanakkale Boğazı'nda 12 batık ve 14 dalış noktası bulunuyor. Torpillenerek sadece 4 buçuk dakikada batırılan Majestik bunlardan biri.

TRT Haber ekibi, dalış noktalarından biri olan Majestik Zırhlısı'na dalış yapmak üzere Çanakkale'den Seddülbahir'e doğru yola çıktı.

Zırhlı 24 metre derinlikte bulunuyor

Majestik Zırhlısı'nın dönemin önemli gemilerinden olduğunu belirten Kartal, "120 metre boyunda döneminin önemli sembol gemilerinden bir tanesi Majestik Zırhlısı. Diğer 12 dalış noktasıyla birlikte dalış turizmine açılmış bulunmakta ve dalış meraklılarını Çanakkale'ye ve Majestik batığına beklemekteyiz" dedi

Batıklar 7 ila 72 metre derinlikte

Dalış derinliğinin 24 metre olduğunu söyleyen Dalış Eğitmeni Ercan Zeybek, "Bu dalışımız yaklaşık 30 dakikaydı. Bu dalışta neler gördük? Büyük bir zırhlı var suyun altında. Büyük bir zırhlıda top mermileri bir çok canlı görmeniz söz konusu" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Borlat da, ''Mayıs ayında Çanakkale Boğazı'nda 3 gemisini yitiren itilaf donanması 18 mart'ta da üç gemisini yitirmişti. Toplam 6 gemiyle aslında sadece 40-45 gün içerisinde büyük bir şok yaşamıştır. Çanakkale boğazı büyük bir batık yığını haline gelmeye başlayacaktır" diye konuştu.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Aydın Gül