Dünyanın birçok noktasındaki güçlü muhabir ağı, gündeme damgasını vuran özel haberleri ve ilgiyle takip edilen kaliteli içerikleri... Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber 12'nci yaşına girdi.

TRT Haber, 18 Mart 2010 tarihinde yayın hayatına başladı. O günden bu yana yurttan ve dünyadan insana dair her ayrıntı, TRT Haber ekranına taşındı.

Siyasetten sağlığa, çevre olaylarından tarihi açılışlara haber neredeyse TRT Haber ekipleri de oradaydı.

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları, Akdeniz'deki orman yangınları ve son olarak da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları...

Türkiye, bunlar ve benzeri birçok sıcak gelişmeyi, olayların perde arkasını, özel isimlerle yapılan röportajları hep TRT Haber'den takip etti.

TRT Haber, tam 41 aydır Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı. Tüm kişiler izleyici grubunda açık arayla kesintisiz liderliğini sürdürüyor.

TRT Haber doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam edecek.